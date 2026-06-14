Adli Tıp sürücüyü kusursuz buldu, ailenin raporu 94 kilometre hız tespit etti: 'Psikolojik bir savaşın içindeyiz'

İstanbul Pendik’te 18 Mayıs 2025’te yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç, otomobilin sürücüsü olduğu öne sürülen Ömer Faruk Ballı’nın kontrolündeki aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Trafik kazasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi.

Raporda sürücünün kusursuz, Dinç’in ise asli kusurlu olduğu değerlendirilirken ailenin yaptırdığı bağımsız bilirkişi incelemesinde ise sürücünün hız sınırını aşarak saatte 94.4 kilometre hızla seyrettiği belirtildi. Raporda, “sürücünün kırmızı ışıkta geçtiğine ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılamayacağı” belirtilirken yayanın kısa mesafeden aracın hareket alanına girmesi nedeniyle sürücüye atfedilebilecek bir kusur bulunmadığı ifade edildi.

Dinç’in ise yaya geçidini kullanmaması ve gerekli dikkat ve özeni göstermemesi nedeniyle asli kusurlu olduğu değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu, kazaya ilişkin görüntülerden aracın hızının teknik olarak tespit edilemediğini de kaydetti.

Öte yandan Dinç ailesinin başvurusu üzerine hazırlanan bağımsız bilirkişi raporunda ise farklı sonuçlara ulaşılmıştı. Dinç’in babası Yunus Dinç, “Kızımın olay anında yanında olan arkadaşının karakol ifadesi ilk duruşmada iptal edildi. Karakol ifadesi geçerli sayıldı. Ebeveyni olmaksızın ifadesi alınmış kızın ve ağzından cümleler yazılıp imzalatılmış. İkinci duruşmada görgü şahitlerinin beyanlarıyla birlikte dokuz saniyelik videonun ortaya çıkmasıyla polislerin düzenlediği olay yeri tutanağının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme hâkimi geçen aralık ayındaki duruşmada ‘Bu dokuz saniyelik videoyu Adli Tıp Kurumu’na gönderiyorum’ dedi.

Adli Tıp Kurumu’ndan üç tane talebi oldu. ‘Yeni olay yeri krokisi, yeni olay yeri tutanağı video üzerinden ve hız tespitinin yapılması’ dedi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen bu evrakta ise mahkeme hâkiminin hiçbir talebi dikkate alınmamış” dedi.

‘VARSAYIMSAL KARAR’

Sürücünün hangi ışıkta geçtiğinin tespit edilemediğinin raporda kabul edildiğini belirten baba Dinç, buna karşın karşı yönde ilerleyen araçların hareketinden yola çıkılarak sürücünün yeşil ışıkta geçtiği yönünde varsayımsal bir sonuca ulaşıldığını öne sürdü. Dinç, “Sorun olan bu varsayım cümlesi. Biz kendi kişisel düşüncelerini istemedik, mahkeme teknik verilerle bu raporun hız tespitinin yapılmasını istemişti.” dedi.

Kendi hazırlattıkları bilirkişi raporuna değinen Dinç, “Bu bilirkişi ekibi bu dokuz saniyelik video üzerinden program kullanarak araca kırmızı ışık yandığını ve hızının minimum 94.40 olduğunu nasıl tespit ettiğini detaylarına kadar anlattı. Raporunda yazdı” dedi. Dinç, rapora itiraz ettiklerine belirtirken, “Kızımın mevlidinin oluduğu gün posta yoluyla geldi bu bilirkişi raporu. Psikolojik savaşın bir parçası olarak görüyoruz bunu” dedi.