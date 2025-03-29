Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hilal Cumhuriyet'e konuştu: ‘Hekimler itiraz etmeli’

Yayınlanma: 29.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2025 - 04:00

Hilal, “Gözaltı işleminin olduğu yerlerde hak ihlalleri olduğu konusunda haberler aldık. Bunlar, Emniyet birimlerinin gözaltındaki kişileri sağlık kurumuna götürmek yerine il sağlık müdürlüğü ve valilik yazıları ile hekimleri Emniyet içerisine götürerek orada muayeneye zorlandığı şeklinde. Bu durum Türk Tabipleri Birliği (TTB) etik ilkelerine ve uluslararası sözleşmelere göre etik ihlalidir” dedi.

HEKİM DE CEZA ALABİLİR

Bu tarz muayenelere hekimlerin itiraz etmesinin önemine değinen Hilal, “Hekimler böyle durumlarda tabip odalarından, barolardan hukuki yardım istemeli. Bu tarz muayeneyi kabul eden hekimlere etik ihlalden dolayı tabip odaları tarafından ceza verilmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca bu şekilde yapılan muayeneler sonrasında dava, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gittiği zaman ülkemizin ceza alması da söz konusu olabilecektir” ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF RAPORLA İŞLEM

Hilal, gözaltında şiddete uğrayan ve aldığı adli raporda fiziksel bulguların yazılmadığını düşünen yurttaşların, bulundukları şehirlerdeki tabip odalarından, üniversitelerin adli tıp anabilim dallarından ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’ndan (TİHV) alternatif rapor alarak işlem başlatabileceğini de aktardı. Gözaltı giriş-çıkış muayenelerinin, İstanbul Protokolü’nde belirtilen şartlarda ve koşullarda yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Hilal şöyle konuştu: “Muayene mutlaka sağlık ortamında olmalı. Hasta mahremiyeti açısından mutlaka hekim ve hasta yalnız kalmalıdır. Hastanın kendini özgür hissetmesi için bağlarından (kelepçe vs.) arındırılmış olmalı. Hekim hastanın tüm öyküsünü onun anlatımı ile kayda geçmelidir. Hekim hastanın onayı ile hastayı tam olarak muayene etmelidir. Hekim gerekli görüyorsa hastaya ait tetkikleri istemeli ve gerekli uzmanlık alanlarına danışmalıdır.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapmış olduğu açıklamada 1879 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

‘ORANTISIZ GÜÇ İŞKENCE’

Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, gözaltına alınma işlemi sırasında orantısız gücün işkence olarak kabul edildiğini vurguladı. Hilal, “Sosyal medyada özellikle öğrencilere karşı gözaltı işlemlerinde orantısız güç kullanıldığı görülüyor. 2-3 güvenlik görevlisi tarafından tutulan bir kişiye dördüncü polisin gelip tekme attığı kafasına vurduğunu gösteren çok sayıda görüntü var” ifadelerini kullandı.