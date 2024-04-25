Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga!
Afyonkarahisar'da adliye önünde iki grup arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı.
Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler gerçekleştirirken daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 Acil servis ekibi istendi.
Ekipler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde polis tarafından başlatılan inceleme çalışması detaylı bir şekilde devam ediyor.
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