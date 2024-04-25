Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga!

Afyonkarahisar'da adliye önünde iki grup arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:57
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı.

Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler gerçekleştirirken daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 Acil servis ekibi istendi.

Ekipler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis tarafından başlatılan inceleme çalışması detaylı bir şekilde devam ediyor.


afyonkarahisar haberleri kavga haberleri silahlı kavga haberleri

İlgili Haberler

'Yan baktın' kavgasında sırtından bıçaklandı

'Yan baktın' kavgasında sırtından bıçaklandı
Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı

Sürücülerin silahlı 'yol verme' kavgası: 1'i çocuk 2 yaralı
İstanbul'da bir kişi ağaçla 'kavga' etti: O anlar kamerada

İstanbul'da bir kişi ağaçla 'kavga' etti: O anlar kamerada
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'

Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’

Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış: ‘Evde 3 liraya mal edebileceğiniz şeyler…’
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'

Erdoğan'dan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'a: 'Naber, how are you?'
70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu

70 gün sonra! ‘BATUHAN A’ gemisinin olduğu bölgede ceset bulundu
Son Dakika: Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Son Dakika: Eski Devlet Bakanı ve Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu