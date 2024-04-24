İstanbul'da bir kişi ağaçla 'kavga' etti: O anlar kamerada
Kağıthane’de bir şahıs, kaldırım kenarında bulunan ağaçları sökmeye çalıştı. Başaramayınca da yanında bulunan tahtaları sökerek etrafa bağıran şahıs, ağaçlara zarar verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerce yaşanan olayda gece saatlerinde sokağa gelen bir şahıs, kaldırımda bulunan ağaçları sökmeye çalıştı.
Ardından hızını alamayan şahıs, ağaçların yanında bulunan destek tahtalarını sökerek etrafa bağırmaya başladı.
Elindeki tahta parçalarıyla ağaç dallarına vuran ve köklerini kazıyan adam ağaçlara büyük ölçüde zarar verdi.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Şahıs ardından olay yerinden kaçtı. Yaşananları çevrede bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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