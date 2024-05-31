Adliye önünde tekmeli yumruklu kavgaya biber gazlı müdahale
Diyarbakır'da mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan ve dışarı taşarak akaryakıt istasyonunda süren, aralarında kadınların da olduğu tekmeli ve yumruklu kavga kameraya yansıdı. Polis, tarafları biber gazı sıkarak ayırdı.
Diyarbakır Adliyesi'nde mahkemelik olan iki grup arasında adliyede başlayan tartışma dışarıda da devam etti. Aralarında kadınların da olduğu taraflar adliye yakınındaki akaryakıt istasyonunda tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Adliye önünde güvenlik amaçlı bekleyen polis ekiplerinin müdahale ettiği kavgada tarafların ayrılmaması üzerine biber gazı kullanıldı. Ayrılan taraflar, polis ekipleri tarafından farklı noktalara gönderildi.
Polisin bölgede güvenlik önlemi sürerken tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı belirtildi.
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