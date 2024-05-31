Dilencilerin bölge kavgası kamerada!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:51

Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki iddiaya göre, Suriye uyruklu iki kadından biri diğerine sokak ortasında "Benim bölgemde dilenemezsin" dedi. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirilerine terlik ve çantalarla saldırdı. Kavga sokakta bulunanların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı.



O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.