Adliyede yemekhane kapatıldı, nöbetçi personel mağdur oldu

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, adli tatile girilmesinin ardından Ankara Adliyesi’nin yemekhanesinin tadilat gerekçesiyle kapatıldığını, çalışan personellerin bu durumdan mağdur olduğunu belirtti. “Memurun yemeğini keserek gizli tasarruf tedbiri mi uyguluyorsunuz?” diye soran Hamzaçebi, Adalet Bakanlığı’na “Personelin yemek bedelini rayiç değer üzerinden karşılanmalı” önerisinde bulundu.

20 Temmuz’da başlayan ve 31 Ağustos’ta son bulacak adli tatil sürecinde nöbetçi olanların dışında hakim ve savcıların büyük çoğunluğu izine ayrılırken, personelin en az üçte biri gerek iş yoğunluğundan gerekse nöbetçi mahkeme ve diğer işler dolayısıyla dönüşümlü olarak görevlerini sürdürüyor.

‘DIŞARIDAN YEMEK BEDELLERİNİ KARŞILAMALARI MÜMKÜN DEĞİL’

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, Ankara Adliyesi’nde adli tatil sürecinde çalışan personelin yemekhaneden yararlanamadığını açıkladı. Hamzaçebi, hakim ve savcıların izne ayrılmasının ardından yemekhanenin tamirat gerekçesiyle kapatılarak binlerce yargı emekçisinin mağdur edildiğini belirtti. Her yıl bu sorunun yaşandığını aktaran Hamzaçebi; “Ankara Adliyesi yemekhanesinden 5 bine yakın kişi hizmet almaktadır. Bu personellerin dışarıda bir öğün yemek yemesi 600-700 TL’den fazla tutuyor. 4 aydır fazla mesailerini bile alamayan, kirasını ödeyemeyen, barınma ve beslenme sorunu yaşayan, satın alma gücü düşük maaşlarla personelin bu yemek bedelini karşılaması mümkün değil” dedi.

‘GİZLİ TASARRUF TEDBİRİ Mİ UYGULUYORSUNUZ?’

“Adalet Bakanlığına soruyoruz” diyen Hamzaçebi; “Yargı camiası hakim ve savcıdan ibaret mi? Her şeyi neden kendi durumunuza göre dizayn ediyorsunuz? Sizlerin dışında görev yapan personeli neden düşünmezsiniz? Tadilat bahanesi ile memurun yemeğini keserek gizli tasarruf tedbiri mi uyguluyorsunuz? Haftalardır yemekhanenin kapatılıp binlerce çalışanın mağdur edilmesinin anlamı nedir?” dedi. Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunan Hamzaçebi; “Adalet Bakanlığı bakım onarım planlamasını ya kimseyi mağdur etmeyecek zamanda yapmalı ya da personelin yemek bedelini rayiç değer üzerinden karşılamalı” önerisi getirdi.