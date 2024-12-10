Adliyeden kaçmaya çalıştı: Kısa sürede yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve polis ekipleri tarafından cezaevine götürülmek isterken firar etmeye çalışan zanlı, polis ekipleri tarafından adliyenin bahçesinden çıkamadan yakalandı.

Adliyeden kaçmaya çalıştı: Kısa sürede yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:43

Edinilen bilgiye göre, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.M., polis tarafından cezaevine götürülmek üzere binadan çıkartıldı. E.M., adliye bahçesinde kaçmaya çalışırken polis havaya 3 el uyarı ateşi açtı.

Adliyenin bahçesinde kısa sürede yakalanan şüpheli, yere yatırıldı ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Amacına ulaşamayan zanlı, sağlık ekibinin kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.


Etiketler: #Balıkesir #Adliye

İlgili Haberler

Cumhuriyet’e 100 bin fidanlık armağan: 100. Yıl Ormanı Balıkesir’de yaşama merhaba dedi

Cumhuriyet’e 100 bin fidanlık armağan: 100. Yıl Ormanı Balıkesir’de yaşama merhaba dedi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç ters döndü! Balıkesir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç ters döndü! Balıkesir'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi Balıkesir'de yetişiyor: Sağlık ve lezzet kaynağı...

Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi Balıkesir'de yetişiyor: Sağlık ve lezzet kaynağı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler