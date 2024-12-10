Adliyeden kaçmaya çalıştı: Kısa sürede yakalandı

Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:43

Güncelleme: 10.12.2024 - 17:44

Edinilen bilgiye göre, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.M., polis tarafından cezaevine götürülmek üzere binadan çıkartıldı. E.M., adliye bahçesinde kaçmaya çalışırken polis havaya 3 el uyarı ateşi açtı.

Adliyenin bahçesinde kısa sürede yakalanan şüpheli, yere yatırıldı ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Amacına ulaşamayan zanlı, sağlık ekibinin kontrolünün ardından cezaevine gönderildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.