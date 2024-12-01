Cumhuriyet’e 100 bin fidanlık armağan: 100. Yıl Ormanı Balıkesir’de yaşama merhaba dedi

Yayınlanma: 01.12.2024 - 21:54

Güncelleme: 01.12.2024 - 21:54

Balıkesir’in İvrindi ilçesi, Cumhuriyetimizin 100. yılına anlamlı bir etkinlikle ev sahipliği yaptı. ÇEKÜL Vakfı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi ve İvrindi Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle düzenlenen “100. Yıl Ormanı Dikim Şenliği” doğaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Şenlik kapsamında sembolik olarak 100 fidan dikilirken, toplamda 100 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla büyük bir hedefe ulaşıldı.

100. Yıl Orman Dikim Şenliğine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkan Orhan Gaga ve yurttaşlar katıldı.

ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, etkinlikte yaptığı konuşmada, vakfın doğa ve kültür arasındaki bağı güçlendirmek için 34 yıldır çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin mirasına sahip çıkıyor, doğaya verdiğimiz sözleri her zaman tutuyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan, geleceğimize bir umut ışığıdır”

“4 MİLYON 200 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU”

ÇEKÜL Vakfı’nın 7 Ağaç Ormanları Programı’nın 1994 yılından beri devam ettiğini ifade eden Sözen, yaklaşık 1 milyon doğaseverin desteğiyle 4 milyondan fazla fidanın toprakla buluştuğunu vurguladı. Sözen, “Cumhuriyetimizin 100. yılı için başlattığımız bu projeyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Bandırma’da 50 bin, İvrindi’de 50 bin olmak üzere toplam 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Böylelikle ÇEKÜL Vakfı olarak toplamda 4 milyon 200 bin fidan sayısına ulaştık. Geleceği için yurdumuzun dört yanında ağaçlandırma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN AKIN: ‘KENTİMİZİN DOĞAL YAŞAMINA SAHİP ÇIKIYORUZ’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın şenliğe gönderdiği mesajla katıldı. Akın mesajında, ‘’Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak, Kazdağları gibi dünyada eşine az rastlanır doğal güzelliklere sahip Balıkesir’imizde; ekosistemimizi zenginleştirmek ve kentimizin doğal yaşamına sahip çıkmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da hep birlikte, doğamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirerek çevremizi daha da güzelleştireceğimize inanıyor ve bunu temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin bir asırlık tarihine yakışır bir şekilde başlattığımız “100. Yıl Ormanı” kampanyasının Balıkesir’imize ve doğal yaşamımıza faydalı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU”

İvrindi Kaymakamı Faruk Atar yaptığı konuşmada Cumhuriyetimizin 100 yılı için en güzel etkinliklerden birisinin de orman oluşturmak olduğunu belirterek, Orman Genel Müdürlüğünün bu konuda yaptığı çalışmaların dünya çapında ilgi gördüğünü söyledi. Atar, “Devletimizin, Orman Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü 11-11 Milli Ağaçlandırma Günü, dünyada birçok ülkeye ilham oldu. Bazı çalışmalar Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Ancak doğamızı korumak sadece devletimizin değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın hem görevi hem sorumluluğu. ÇEKÜL Vakfı gibi STK’ların bu konudaki çalışmaları ülkemize büyük katkı sağlıyor” dedi.

Şenlikte konuşan İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta ise şunları söyledi:

“ÇEKÜL Vakfı’nın İvrindi’de bir orman kurması bizler için çok değerli. Biz de ÇEKÜL Vakfı’nı doğa ve kültürü koruma misyonuna hep beraber sahip çıkacağız.”