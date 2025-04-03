Adliyeler bugün açık mı? Adliyeler ne zaman açılacak?
30-31 Mart ve 1 Nisan'ın bayram tatili olması, 2-3-4 Nisan tarihlerinin de hükümet tarafından idari izinli olarak tatil edilmesinin ardından adliyelerin açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Adliyeler bugün açık mı? Adliyeler ne zaman açılacak?
Davası olan ya da adliyede işi bulunan yurttaşlar, Ramazan Bayramı sonrası adliyelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Adliyeler bugün açık mı? Adliyeler ne zaman açılacak?
ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan Bayramı tatili kamu çalışanları için 9 gün olarak belirlendi.
Bayram sona erdi fakat 2-3-4 Nisan tarihlerinde de idari izinler devam edecek ve mahkemeler işlem yapmayacak. Tüm hukuki işlemler ertelendi.
Buna göre; 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde adliyeler kapalı olacak. Adliyeler 7 Nisan'da yeniden göreve başlayacak.
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