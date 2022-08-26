İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Oğuz Akyarlı hayatını kaybetti

26 Ağustos 2022 Cuma, 11:54

İzmir Kent Konseyi Başkanı, İzmir Kent Konseyleri Birliği Kurucu Dönem Sekreteri, Konak Kent Konseyi Kurucusu ve Onursal Başkanı, Karabağlar Kent Konseyi eski Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Twitter'dan “İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli ve kıymetli insan Prof.Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'yı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum” ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da “İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'yı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim” ifadeleriyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da Twitter'dan bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Değerli dostum, abim, Kent Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kentte hem bilim insanı, hem de siyasetçi olarak büyük katkıları olan Akyarlı’ya, Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Akyarlı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Meclis üyeliği dönemimizde uzun yıllar birlikte çalıştığım, eski meclis başkan vekilimiz, Kent konseyi başkanı, kıymetli bilim insanı, sevgili hocamız Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı’yı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Başımız sağolsun…" dedi.

AASSM’DE TÖREN YAPILACAK

Akyarlı için yarın (27 Ağustos Cumartesi) saat 15.00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bir tören gerçekleştirilecek. Akyarlı’nın naaşı ikindi namazına müteakip Küçük Yalı Hamidye Camii'nde kaldırılarak Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.