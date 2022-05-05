Adres sorma kavgasında öldüren Mehmet Deniz toprağa verildi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:09

Olay, dün saat 02.30 sıralarında Güneyyurt beldesinde meydana geldi. Barış Dikici ve Mehmet Deniz Balcı ile 2 arkadaşı yol kenarında araçta otururken, yanlarına 3 kişinin bulunduğu otomobil yanaştı.

Bu kişiler, Yukarıçağlar köyüne nasıl gidileceğini sordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı. Balcı ve Dikici, araçlarından inen 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Deniz Balcı, yaşamını yitirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Dikici ilk müdahalesinin ardından önce Karaman'a ardından da Konya'ya sevk edildi. Dikici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Otomobille kaçan 3 şüpheli ise Başyayla ilçesi çıkışında jandarma tarafından yakalandı.

Mehmet Deniz Balcı, bugün kılınan cenaze namazın ardından belde mezarlığına defnedildi. 3 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.