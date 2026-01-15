Adrese teslim kadro ilanı: Ali Erbaş akademisyen oldu!

Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurucusu olduğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nin Ekim 2025’te yayımladığı öğretim üyesi alım ilanı, kamuoyunda ve üniversite içinde tartışma yarattı.

İlahiyat Fakültesi için açılan profesör kadrosunun şartlarının, Ali Erbaş’ın akademik geçmişiyle birebir örtüştüğü ileri sürüldü.

ÖZEL İLAN

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde devamlı statüde görev yapmak üzere profesör unvanında bir öğretim üyesi alınacağı duyuruldu. İlanda, başvuracak adayın Dinler Tarihi alanında doçent unvanını almış olması, bu alanda bilimsel çalışmalar yürütmesi ve öğretim üyeliği tecrübesine sahip olması şartları yer aldı.

İlandaki bu kriterlerin tamamının, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski başkanı Ali Erbaş tarafından karşılandığına dikkat çekildi. Bu nedenle ilan, kamuoyunda ve akademik çevrelerde “kişiye özel kadro” olarak yorumlandı.

AKADEMİSYENLER ARASINDA ANLAŞMAZLIK

BirGün’ün gündeme taşıdığı ilanla ilgili olarak üniversite bünyesinde de görüş ayrılıklarının yaşandığı öne sürüldü. Bazı akademisyenlerin, Erbaş’ın başkanlığı döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamuoyundaki itibar kaybını hatırlatarak, benzer bir tartışmanın üniversiteyi de olumsuz etkileyebileceğini savunduğu belirtildi. Ayrıca, 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki İslam Araştırmaları Merkezi’nin akademik itibarının zarar görebileceği yönünde endişeler dile getirildiği iddia edildi.

Tüm bu tartışmalara karşın, Ali Erbaş’ın İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi akademik kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan “Akademik Kadro” bölümüne Erbaş’ın isminin eklendiği, profil bilgilerinin ise ilerleyen günlerde güncelleneceği bildirildi.