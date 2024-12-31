Adreslere peş peşe baskın: 3 firari FETÖ hükümlüsü Kırşehir'de yakalandı
Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.H.Y, E.A. ve A.B. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #fetö #FETÖ üyesi
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