FETÖ üyeliğinden aranıyordu: Firari hükümlü Bafra'da yakalandı
Samsun’un Bafra ilçesinde FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. (48) isimli şahıs, Bafra ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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