AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

11.05.2026 07:28:00
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesine açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 56.17 km uzaklıkta olan ve saat 23.29'da gerçekleşen depremin yerin 41.2 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

