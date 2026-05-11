AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesine 56.17 km uzaklıkta olan ve saat 23.29'da gerçekleşen depremin yerin 41.2 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [56.17 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2026-05-10
Saat:23:29:56 TSİ
Enlem:36.7005 N
Boylam:26.75617 E
Derinlik:41.2 km
