AFAD Başkanı Memiş'ten Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili flaş açıklama: 'Yerini tespit ettik'

Son dakika haberi... AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta ikiye ayrılan gemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Geminin yerini tespit ettik" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:45
AFAD Başkanı Memiş'ten Zonguldak'ta batan gemiyle ilgili flaş açıklama: 'Yerini tespit ettik'
Abone Ol google-news

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memiş, "Geminin yerini tespit ettik. Faaliyetlerimiz o noktada yoğunlaştı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle 19 Kasım'da limanda sürüklenmemesi için açığa çıkartıldıktan sonra mendireğe çarpan ‘Kafkametler' adlı Türk gemisi battı.

Kayıp 12 Türk mürettebat için arama çalışması başlatıldı. Dün, gemide aşçı olarak görev yapan Metin Usta'nın karaya vuran cansız bedeni bulundu.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, jandarma, polis ve AFAD tarafından kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları 3'üncü günde de sürerken, bölgede dalgıç timleri de hazır bekletiliyor.


İlgili Haberler

İran'dan Netanyahu'ya gemi yanıtı: 'Suçlamalar asılsız'

İran'dan Netanyahu'ya gemi yanıtı: 'Suçlamalar asılsız'
Fırtınada ikiye bölünen gemi, havadan görüntülendi

Fırtınada ikiye bölünen gemi, havadan görüntülendi
Husiler geminin kaçırılma görüntülerini yayımladı

Husiler geminin kaçırılma görüntülerini yayımladı

En Çok Okunan Haberler