AFAD'dan İzmir, Manisa ve Bilecik'teki yangınlara ilişkin yeni açıklama!

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Manisa ve Bilecik'te meydana gelen yangınlardan can kaybı yaşanmadığını, 203 vatandaşın kontrollerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

AFAD, yangınlara ilişkin hasar tespitinin devam ettiği ve etkilenen insanların güvenliklerinin ve ihtiyaçlarının sağlandığını bildirdi. İzmir ve Bilecik illerinde yangından etkilenen ilçeler için AFAD tarafından ''Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kararı'' alındı.

Açıklamada, şunları kaydedildi:

''Ülkemizin muhtelif il ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına karşı söndürme, kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yoğun ve aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

Yangın meydana gelen illerimizde toplam 55 yerleşim yerinden vatandaşımız geçici olarak güvenli alanlara alınmış olup, yangının söndürüldüğü yerleşim birimlerinde kontrollü bir şekilde evlerine dönmeleri sağlanmıştır. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır. Meydana gelen orman yangınlarından 203 vatandaşımız etkilenmiş, ilk tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilmişlerdir.

Yangının etkili olduğu illerimizde, AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay’ı, 25 araç ve 100 personel ile beslenme hizmeti vermiştir. Orman yangınlarından etkilenen illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları devam etmektedir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında;

''ÜÇ İLE 62 MİLYON TL GÖNDERİLDİ''

İzmir: 155 bina, 156 bağımsız bölümde hasar olduğu tespit edilmiş olup bu bölümler içerisinde, 110 konut, 2 iş yeri ve 1 ahırın, yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Bilecik: 121 bina 142 bağımsız bölümde hasar olduğu, bu bölümler içerisinde, 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahırın, yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir.

Bilecik ve İzmir yangınlarında toplamda bin 149 küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanı maalesef telef olmuştur.

İzmir ve Bilecik illerinde etkilenen ilçeler için İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi Kararı' alınmıştır.

İçişleri Bakanlığımız tarafından orman yangınlarının etkili olduğu illerimizde yaraların hızlıca sarılması amacıyla ilk etapta, İzmir ve Bilecik'e 30'ar milyon TL, Manisa'ya da 2 milyon TL olmak üzere toplam 62 milyon TL 'Acil Yardım Ödeneği' gönderilmiştir.''

''TAŞINMA VE EŞYA YARDIMI OLARAK 72 BİN TL''

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlara konteyner sağlandığı, konteynerlara yerleşecek olan vatandaşlara taşınma ve eşya yardımı olarak da toplam 72 bin TL nakdi destek sağlandığı belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi:

''Bu kapsamda Bilecik ilimize 38 konteyner ve konteyner içi malzeme ile Cami için ofis tipi konteyner gönderilmiştir. Konteynerlerin kurulumu sağlanmıştır.

Konteyner talep etmeyen ve kendi imkanları ile barınmak isteyen vatandaşlarımıza ise barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 162 Bin TL nakdi destek sağlanacaktır. Barınma talebinde bulunan 50 vatandaşımız kamu misafirhanelerinde misafir edilmektedir.

Yeşil vatanımızı korumak, olası can ve mal kayıplarının önünde geçmek için tüm vatandaşlarımızın azami ölçüde dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz.

Milli servetimiz olan yeşil vatanımızı korumak için sahada canla başla görev yapan, mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destekte bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.''