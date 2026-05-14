AFAD’dan Samsun’daki sel için acil yardım ödeneği

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonucunda özellikle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su taşkınının etkili olduğu belirtildi.

Su taşkınlarıyla ilgili Havza'da toplam 137 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bölgeye sevk edilerek hasar tespit ve temizleme çalışmalarına, 1063 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon/kamyonet, 214 araç, 90 motopomp (su transferi sağlayan seyyar su motoru), 6 bot ve 14 dalgıç pompayla sürdürüldüğü, afetin yaralarının büyük bir koordinasyon ve özverili çalışmalarla hızla sarıldığı ifade edildi.

"50 MİLYON LİRA ACİL YARDIM ÖDENEĞİ AKTARILMIŞTIR"

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla AFAD Başkanlığımız tarafından, Havza ilçemizde taşkından etkilenen hemşehrilerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla Valiliğimizin emrine ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarılmıştır. Su taşkınlarından etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."