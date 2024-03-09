AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!

Yayınlanma: 09.03.2024 - 08:02

Güncelleme: 09.03.2024 - 08:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 04.40 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 53.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.