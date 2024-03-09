AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!

AFAD, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde ve yerin 53.4 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 08:02
AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 04.40 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 53.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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