AFAD duyurdu... Akdeniz'de deprem!
AFAD, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde ve yerin 53.4 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de saat 04.40 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 53.4 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2024
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-03-09
Saat:04:40:48 TSİ
Enlem:35.18472 N
Boylam:34.38889 E
Derinlik:53.4 km
Detay:https://t.co/2BX5YwAcD7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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