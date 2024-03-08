Deprem mi oldu? 8 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 8 Mart Cuma 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 8 Mart Cuma 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:24
Deprem mi oldu? 8 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Mart'ta meydana gelen depremler...

8 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.08 08:50:05  -.-  1.5  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                  

2024.03.08 07:43:20 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                    

2024.03.08 07:27:11  -.-  4.6  4.5   AKDENIZ                                       

2024.03.08 06:31:46  -.-  1.8  -.-   YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)                   

2024.03.08 03:56:35    -.-  1.3  -.-   YESILCAM-ULA (MUGLA)                          

2024.03.08 03:49:35    -.-  1.3  -.-   KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)            

2024.03.08 03:25:10   -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                       

2024.03.08 03:08:15    -.-  1.7  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                       

2024.03.08 00:53:48  -.-  2.7  -.-   TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.03.08 00:45:04 -.-  1.1  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)        


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