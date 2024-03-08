Deprem mi oldu? 8 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 08.03.2024 - 09:24

Güncelleme: 08.03.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 8 Mart'ta meydana gelen depremler...

8 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.03.08 08:50:05 -.- 1.5 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.03.08 07:43:20 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.03.08 07:27:11 -.- 4.6 4.5 AKDENIZ

2024.03.08 06:31:46 -.- 1.8 -.- YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.03.08 03:56:35 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)

2024.03.08 03:49:35 -.- 1.3 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.08 03:25:10 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

2024.03.08 03:08:15 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2024.03.08 00:53:48 -.- 2.7 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.03.08 00:45:04 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)