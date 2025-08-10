Cumhuriyet Gazetesi Logo
AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe deprem!

10.08.2025 18:21:00
AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Söz konusu depremin ardından Kandilli 3.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu aktardı.

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Söz konusu depremin ardından Kandilli 3.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu aktardı.

Kandilli'nin bildirdiğine göre deprem, yerin 13.2 kilometre altında oldu. 

 

