AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe deprem!

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD Deprem August 10, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-10
Saat:18:05:19 TSİ
Enlem:39.25528 N
Boylam:28.06056 E
Derinlik:9.69 km
Detay:
Söz konusu depremin ardından Kandilli 3.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu aktardı.
Kandilli'nin bildirdiğine göre deprem, yerin 13.2 kilometre altında oldu.
Kandilli Rasathanesi August 10, 2025
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
10.08.2025, 18:06:17 TSİ
Büyüklük: 3.1
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 13.2 km