AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.96 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 07:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 01.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #büyüklük #deprem #Ege Denizi

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