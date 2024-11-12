AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 6.96 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 01.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-12
Saat:01:21:46 TSİ
Enlem:40.15722 N
Boylam:23.00278 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/XsPd8WSm5r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #büyüklük #deprem #Ege Denizi
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