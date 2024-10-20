AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem
AFAD, Elazığ'ın Sivrice bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 21:37'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-10-20
Saat:21:37:57 TSİ
Enlem:38.43611 N
Boylam:39.29306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sUBxiG4HW9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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