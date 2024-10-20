AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice bölgesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 21:50

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 21:37'de meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #deprem #afad #Elazığ

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