AFAD duyurdu... Kars'ta korkutan deprem!
AFAD, Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 7.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.71 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 24, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kağızman (Kars)
Tarih:2024-11-24
Saat:04:47:58 TSİ
Enlem:40.07139 N
Boylam:42.91139 E
Derinlik:7.71 km
Detay:https://t.co/6axVGNJY2j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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