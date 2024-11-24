AFAD duyurdu... Kars'ta korkutan deprem!

AFAD, Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 büyüklüğünde ve yerin 7.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu... Kars'ta korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 07:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kars'ın Kağızman ilçesinde saat 04.47 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.71 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #Kağızman #Kars

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