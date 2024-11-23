Depremde kolunu kaybeden beden eğitimi öğretmeni öğrencileriyle hayata tutunuyor

Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:16

Güncelleme: 23.11.2024 - 12:31

Hatay’da depremde evinin yıkılmasıyla sol kolunu kaybeden 52 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Hasan Kimyonoğlu, yaşadığı zorlukları öğrencilerinin desteğiyle aşıyor.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremde Antakya’daki evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan Kimyonoğlu, 4 gün sonra yaralı olarak kurtarıldı. Tedavi sürecinde sol kolu ampute edilen 28 yıllık öğretmen, mesleğine duyduğu sevgiyle öğrencilerine yeniden kavuştu.

ÖĞRENCİLERİ ONU HAYATA BAĞLADI

Samandağ Kuşalanı Ortaokulu’nda beden eğitimi dersleri vermeye devam eden Kimyonoğlu, tek koluyla öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Yaşadığı büyük kayıplara rağmen öğrencilerinin ona moral olduğunu belirten öğretmen, mesleğine sıkı sıkıya bağlı.

MESLEĞİYLE YENİDEN GÜÇ BULDU

Kimyonoğlu, depremde 2 ablası, 3 yeğeni ve 2 eniştesini kaybettiğini, ayrıca bazı öğrencilerini de yitirmenin acısını yaşadığını dile getirerek şunları söyledi:

“Depremden sonra beni hayatta tutan şeylerden biri de öğrencilerim oldu. Onlarla birlikte zaman geçirdikçe kendimi daha iyi hissettim. Psikolojik olarak çok kötüydüm ama çocuklarımı gördükçe hayata tutundum. Öğrencilerim benim için terapi oldu. Onlarla ders yapmak, gülmek ve birlikte vakit geçirmek, bana yaşama sevinci verdi.”

Tek kolunun, öğretmenliğine engel olmadığını vurgulayan Hasan Kimyonoğlu, sınıfta yaşadıkları eğlenceli anlarla hem kendisinin hem de öğrencilerinin moral bulduğunu söyledi.