AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 02:08

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 1:58'de meydana gelen depremin derinliği 10.52 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #acil durum #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #deprem

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