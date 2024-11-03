AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 1:58'de meydana gelen depremin derinliği 10.52 km olarak açıklandı.
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#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-11-03
Saat:01:58:30 TSİ
Enlem:38.15222 N
Boylam:38.585 E
Derinlik:10.52 km
Detay:https://t.co/BGJTB916CB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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