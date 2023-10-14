AFAD emekçisi koruyucu kıyafet bile alamıyor!

Yayınlanma: 14.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.10.2023 - 03:00

7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, AFAD emekçilerine yapılması gereken koruyucu giyim yardımının “ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı bu yıl verilmesinin pek mümkün olmadığı” belirtildi. Giyim yardımı için gündeme gelen ücretin ise, piyasa koşullarının ve enflasyonun altında bir rakam olduğu ifade edildi.

Koruyucu giyim yardımı ücreti için 8 bin TL’nin konuşulduğunu söyleyen Yapı- Yol Sen MYK Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, diğer kamu kurumlarında verilen yardımın bunun çok üzerinde olduğunu söyledi.

‘MAKAS ÇOK AÇILDI’

Karakoç, “Kadro ayrımsız her türlü iklim koşullarında 24 saat kesintisiz yurtiçi ve yurtdışında görev yapan AFAD emekçilerine yapılacak giyim yardımı oranı kabul edilemez” dedi.

Karakoç sözlerine şöyle devam etti:

“Her dönem AFAD emekçilerine reva görülen giyim yardımı oranı diğer kurumların çok çok altında kalıyor. Giyim yardımının bir an önce enflasyon değerleri göz önünde bulundurularak artırılmasını talep ediyoruz. Diğer kurumlara yapılan giyim yardım miktarlarına oranla makas çok fazla açılmıştır. Toplusözleşmenin mantığına aykırı olan AFAD Başkanlığı’nın bu tutumu kabul edilemez.”