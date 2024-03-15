Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:22

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve toplamda 11 ilde etkili olan deprem felaketi ardından AFAD tarafından kira yardımı başladı. Peki, AFAD kira yardımı ne zaman bitecek? AFAD kira yardımı uzatıldı mı?

AFAD KİRA YARDIMI NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

6 Şubat deprem felaketi sonrasında Nisan ayında başlayan kira yardımının uzatılmasına yönelik herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak bir yıl daha uzatılması yönünde beklentiler bulunuyor.

AFAD depremzede kira yardımının 12 ay boyunca verileceği belirtilmişti.

DEPREMZEDE KİRA YARDIMI NE KADAR OLDU?

İkamet ettikleri konutları yıkık/acil yıktırılacak/ ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine aylık 5 bin TL'den 7.500 TL'ye, kiracı depremzedelere yapılan kira yardımı ödemesi de 3.000 TL'den 5.000 TL'ye çıkarıldı.

Konutları hasarlı olup konteyner talep eden vatandaşlar, taşınma yardımı alabiliyorken kira yardımından yararlanamıyor.