Evde Bakım Yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık" dedi.

İHA
Yayınlanma: 15.03.2024 - 13:41
Evde Bakım Yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş duyurdu
Abone Ol google-news

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."



Mahinur Özdemir Göktaş haberleri evde bakım yardımı haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı haberleri

İlgili Haberler

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'kayıp çocuk' açıklaması!

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'kayıp çocuk' açıklaması!
Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Mahinur Göktaş duyurdu! Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?

Cevdet Akay'dan Ziraat Bankası'nda 'usulsüz altın alımı' iddiası: İşlem yapılan tüzel müşteriler kimdir?
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Kova burcu yorumu
Eylem Tok'un firari oğlunun araçtaki arkadaşları konuştu: ''Yavaş git’ dedik dinlemedi, gaza geldi'

Eylem Tok'un firari oğlunun araçtaki arkadaşları konuştu: ''Yavaş git’ dedik dinlemedi, gaza geldi'
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu

Yerel seçim için geri sayım sürüyor: AKP'nin Ankara ve İstanbul'da riskli gördüğü ilçeler belli oldu
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorin ve benzine dev zam yolda! 14 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mart 2024 Cumartesi İkizler burcu yorumu