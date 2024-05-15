AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı?

AFAD depremzede kira yardımı ödeme tarihleri hak sahipleri tarafından araştırılıyor. AFAD tarafından 6 Şubat’ta gerçekleşen depremde evi hasar gören kiracılara 5.000 lira, ev sahiplerine ise 7.500 lira ödeniyor. Peki, AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 23:48
AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı?
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Depremzede kira yardımı ödemeleriyle ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den gelmişti. Ödemeleri henüz alamayanlar ise “ AFAD kira yardımı neden yatmadı” sorusuna cevap arıyor. Peki, AFAD kira yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? AFAD depremzede kira yardımı neden yatmadı?

2024 AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ, UZATILDI MI?

AFAD, depremzedelere ödenen kira yardımını ilk olarak 1 yıl süreyle devam edeceği bilgisini paylaşmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşları evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

AFAD kira yardımı ödemeleri, evleri teslim edilen hak sahiplerine yapılmıyor. Bakan Özhaseki Nisan ayında yaptığı açıklamada bütün evlerin 1.5 sene içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etmişti. AFAD kira yardımı ödemeleri kiracılara ve ev sahiplerine yapılmaya devam ediyor.

MAYIS AYI AFAD KİRA YARDIMI YATTI MI?

AFAD kira yardımı ödemeleri genellikle her ayın 15’inden itibaren hesaplara aktarılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Evlerini henüz teslim almayan kiracılara 5.000 lira ve ev sahiplerine 7.500 lira ödenmeye devam edecek. Ödeme sisteminde yaşanan bazı problemler sebebiyle kira yardımı ödemeleri bazen hesaplara aktarılmıyor.

Mayıs ayı ödeme tarihlerine ilişkin AFAD’dan resmi bir açıklama gelmedi.


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