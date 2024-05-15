Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 polis tayinleri ne zaman belli olur?

Polis atama ve yer değiştirme süreci konuyu takip eden personellerin gündeminde. 2023 yılında genel atama kapsamında 28 bin 62 polis atama ve tayin işlemi yapılmıştı. Gözler 2024 yılı polis atama ve tayininde! Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 polis tayinleri ne zaman belli olur?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 18:35
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 polis tayinleri ne zaman belli olur?
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Emniyet Genel Müdürlüğü tayin açıklaması bekleniyor! EGM tarafından 2024 yılı polis atama ve yer değiştirme işlemleri yapılıyor. Geçtiğimiz sene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçlandığını bildirmişti. Peki, Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? 2024 polis tayinleri ne zaman belli olur?

POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN 2024?

Polis atama ve yer değiştirme sürecine ilişkin henüz EGM'den açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı. 2024 polis tayinlerinin de Mayıs - Haziran aylarında yapılması bekleniyor.


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