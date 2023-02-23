AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: 'Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi'

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Tatar, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 18:10
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: 'Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi ilan edildi'
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntının meydana geldiğini, 4 ayda kaydedilecek deprem sayısının, 17 günde gerçekleştiğini açıkladı.

Tatar'ın açıklamalarında öne çıkan satırbaşları şöyle:

"8 bin 550 artçı meydana geldi. 3 dakikada bir artçı sarsıntının geldiğini söyleyebiliriz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın çok ciddi bir travma içinde olduklarını da biliyoruz. Büyük bir bölgeyi etkileyen ve birbirini tetikleyen deprem sonucunda 5'in üstünde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Bu artçı sarsıntılar ve devam eden vatandaşlarımızın hasarlı binalarda uzak durmaları büyük önem taşıyor.

Sivas'ın Gürün ilçesi de hayat etkili afet bölgesi ilan edildi. Deprem bölgelerimizde hasarlı binalardan eşya alımı yasaklanmış durumda. Buna vatandaşlarımızın harfiyen uymaları gerekiyor.

Bölgede en önemli risklerden bir tanesi kaya düşmesi riski. Buralar tespit edildikçe vatandaşlarımız buralardan tahliye ediliyor. 

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: 3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte. Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5'in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor."


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