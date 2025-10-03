AFAD 'Sındırgı' raporunu açıkladı: Merkezdeki şiddeti 8, zeminde 17 cm'lik kayma tespit edildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen depreme ilişkin detayların yer aldığı raporu yayımladı.

1 yurttaşın hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin merkezde 8 seviyesinde olduğu ve zeminde yaklaşık 17 cm'lik yer değiştirmenin yaşandığı belirtildi.

Bölgede yapılan tespitlere yer verilen rapor, Türkiye'deki depreme karşı hazırlıkların yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

125 YILDA 4 ÜZERİ 1464 DEPREM YAŞANDI

AFAD'ın raporuna göre, depremin meydana geldiği bölge, Türkiye'nin tektonik olarak aktif bölgelerinden birisi olan Ege Graben Sistemi içerisinde yer aldığı, bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.2 olmak üzere 1464 adet 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve 1900 yılı öncesi için, 253 adet tarihsel dönem depremi kaydı olduğu belirtildi.

BirGün'ün aktardığına göre; Sındırgı depremi nedeniyle Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.

DÜŞEY YÖNLÜ DEFORMASYON YAŞANDI

Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre, depremin merkez üssüne Türkiye sınırları içerisindeki en yakın yerleşim yerinde depremin şiddeti 8 olarak hesaplandı.

Analiz değerlendirmeleri neticesinde, depremin meydana geldiği Simav Fay Zonunun batı ucundaki Sındırgı Segmenti ile Gelenbe Fay Zonu ve Düvertepe Fay Zonu arasında kalan alanda yaklaşık Kuzeybatı ve Güneydoğu uzanımlı düşey yönlü deformasyonların gerçekleştiği ifade edildi.

Ön değerlendirmede söz konusu düşey yönlü deformasyonların 15 ila 17 cm arasında değişiklik gösterdiği hesaplandı.

Depremin yapısal hasarlarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda ise şu ifadelere yer verildi:

"Sındırgı Depremi’nde gözlemlenen yapısal hasarlar incelendiğinde, ülkemizde geçmiş yıllarda meydana gelmiş depremlerin neden olduğu hasarları oluşturan faktörlerin bu depremde de benzer olduğu dikkat çekmektedir. Bunlar arasında; düz donatı kullanımı, sargı donatı (etriye) sayılarının az olması, donatı uçlarının konstrüktif gerekliliklere uyulmadan kıvrılması ya da hiç kıvrılmaması, kolon kiriş birleşim bölgelerinin zayıf kalması, kimi donatıların paslanması gibi faktörler sayılabilir. Ayrıca; bölgedeki yapıların çoğunun eski ve bakımsız olması, zaman içerisinde özellikle taşıyıcı elemanlarda çatlama, ayrışma gibi hasarlar meydana gelmiş olması yapı stokunun üzerindeki olumsuz etkilerdendir."