AFAD yerleşkesinde köpek kanlar içinde bulundu!

İstanbul’da AFAD’a bağlı Yeşilköy Arama ve Kurtarma Birliği yerleşkesinde yaşayan ve personelin bakımını üstlendiği köpek, 30 Mayıs sabahı kanlar içinde bulundu. Köpeğin belinde ve çenesinde kırıklar olduğu belirtildi.

Yerleşke içi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre gece saat 02:05 sularında bir kişi, elinde bir kova ile yerleşkenin garaj kısmına giriyor. Aynı saatlerde köpeğin eğitim alanı yönüne doğru yürüdüğü görülüyor

GÜVENLİK KAMERASI YOK, NÖBETÇİ PERSONEL YOK

İddiaya göre, olayın yaşandığı saatlerde kamera odasında görevli personel bulunmazken, olayın gerçekleştiği depo kısmında da kameraların çalışmadığı iddia edildi.

Köpeğe çarpan aracın tespit edilememesi ve olayın sabah 07:30’da fark edilmesi, yurttaşların aklında “bu bir kaza mı, yoksa bilinçli bir çarpma mı?” sorusuna neden oldu.

Köpeğin Bakırköy Belediyesi Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve burada belinde ve çenesinde kırıklar tespit edildiği bildirildi.

Olayın ardından konuşan yurttaşlar, “Bu olay basit bir kaza gibi gösterilemez. AFAD gibi bir kurumda kameraların çalışmaması, gece sivil birinin kampüste dolaşması, güvenliğin habersiz olması kabul edilemez” dedi.



