AFAD'dan yurttaşlara mesaj: Dikkatli olun
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan yurttaşlara akşam saatlerinde SMS ile sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul'da yaşayan yurttaşlar akşam saatlerinde gelen kısa mesajla şaşırdı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da yaşayan yurttaşlara akşam saatlerinde SMS ile sağanak yağış uyarısında bulunarak, 'Dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı' dedi.
İşte AFAD tarafından gönderilen SMS uyarısı:
"İlinizde yarından itibaren şiddetli yağış beklendiğinden, dere yatakları ve riskli alanlardan uzak durulmalı, acil durumlarda 112 aranmalıdır."
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