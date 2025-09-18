Afet Bakanlığı kuruluyor: Çalışmalar başladı

Belediyelere bağlı itfaiyeler de dahil, afet ile ilgili kamu kurumlarının bağlanacağı Afet Bakanlığı’nın kurulması için çalışma başlatıldı.
Bakanlığın kuruluş nedenleri arasında, afet yönetim planlarının hazırlanma sürecinde kurum ve kuruluşların katılımcılığının yetersiz olması sonucu teoride belirlenen rollerin pratikte uygulanamaması; Afet ve acil durumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması; kurum içinde bazı görev, yetki ve sorumlulukların net olmaması; risk azaltma çalışmalarının sonuçlarının yeterince izlenememesi; birimler arası iletişim ve ortak çalışma kültürünün yeterli olmaması gibi unsurlar öne çıkıyor.
ERKEN UYARI VE TAHMİN SİSTEMLERİ KURULACAK
Dünya gazetesinin haberine göre, bu çerçevede hayata geçirilmesi planlanan Afet Bakanlığı, sanayi, teknoloji, Ar-Ge, turizm ve tarım sektörlerini de içine alacak kapsamlı bir afet dayanıklılık stratejisi geliştirecek. Bakanlık, tüm yerleşim alanlarını ve farklı afet tehlikelerini dikkate alarak risk analizleri yapacak, ülke genelinde afet risk haritalarının oluşturulmasını sağlayacak.
Bakanlık ayrıca afet tehlike türlerine göre ülke ve bölge ölçeğinde bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemlerini kuracak.