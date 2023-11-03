Afet bitmeden yönetmeliği bitti

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:07

Sonlanan sistemde performans itirazının 6 Şubat’ta bittiğini belirten Yılmaz, “Ancak itirazlar deprem nedeniyle sonuçlanamayınca şubat ayında performans cezası alanlar dokuz ay boyunca her ay performans kesintisine uğrayıp eksik maaş aldılar” ifadelerini kullandı.

Afet bölgesi uygulamasının bittiğini ve gelinen noktada 64 aile sağlık merkezinin (ASM) yıkıldığını, şimdiye kadar hiçbir ASM’nin tamir ya da tadilat işlemi görmediğini, yıkılan veya yağmalanan ASM’lerde bulunan eşyaların yerine Sağlık Bakanlığı ne bir sarf malzemesi ne de bilgisayar ne internet ne de maddi hiçbir yardımda bulunmadığını belirten Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

“Kasım ayından itibaren olmayan şehirlerde, olmayan mahallelerde, olmayan Aile Sağlığı Merkezlerinde, olmayan vatandaşlar için aile hekimleri sorumlu tutulacak ve performans talebi başlayacak. Bu mümkün olmadığı için aile hekimlerinin maaşı yarı yarıya düşecek. Özellikle yıkımın en çok olduğu Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa’da çalışan aile hekimleri istifa noktasına gelecek.”

‘YENİ YÖNETMELİK ŞART’

Yalnızca Antakya’da deprem öncesi 125 olan aile hekimi sayısının 82’ye 125 olan hemşire sayısının 65’e düştüğüne dikkat çeken doktor Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu:

“Performans başlayınca bu sayı daha da düşecek. Bu da vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımını daha çok engelleyecek. Bunu engellemenin tek yolu Sağlık Bakanlığı’nın hızla yeni bir yönetmelik çıkarmasıdır. Bu yönetmelik şu an ‘Afet Bölgesine’ uygun değil. Çünkü hesaplanandan daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız.”