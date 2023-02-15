Afet bölgesinden dönen 6 kişi trafik kazasında yaralandı

Aksaray'da deprem bölgesinden dönen gönüllüleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 19:33
Afet bölgesinden dönen 6 kişi trafik kazasında yaralandı
Abone Ol google-news

Depremzedelere yardım ettikten sonra İstanbul'a dönen Furkan Can Dural idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen bir minibüs, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 199'uncu kilometresinde Mustafa K., kontrolündeki TIR'a çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü Dural ile minibüsteki Mehmet Can Altınkaya (18) Taha Bekgöz (20) Abdulkadir Yağmur (21) Didem Açar (21) ve Furkan Efe Çetinkaya (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 


trafik kazası deprem yaralı

İlgili Haberler

Mesut Akusta trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları kırıldı

Mesut Akusta trafik kazası geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları kırıldı
Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama: 'Kafamı 2 kez tavana çarptım'

Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama: 'Kafamı 2 kez tavana çarptım'

En Çok Okunan Haberler