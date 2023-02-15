Afet bölgesinden dönen 6 kişi trafik kazasında yaralandı
Aksaray'da deprem bölgesinden dönen gönüllüleri taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Depremzedelere yardım ettikten sonra İstanbul'a dönen Furkan Can Dural idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen bir minibüs, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 199'uncu kilometresinde Mustafa K., kontrolündeki TIR'a çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüsü Dural ile minibüsteki Mehmet Can Altınkaya (18) Taha Bekgöz (20) Abdulkadir Yağmur (21) Didem Açar (21) ve Furkan Efe Çetinkaya (17) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ercan'dan canlı yayında kahreden tahmin
- Bahçeli'nin ardından Soylu da AHBAP'ı tehdit etti
- Bahçeli ve Soylu'yu boşa düşüren belge
- ATV'den ünlü oyunculara AHBAP sansürü: 'Benim yüzümden'
- Erdoğan'ın hedefinde Kılıçdaroğlu vardı
- Depremzedelere yardım götürdü, dönüşte kazada öldü
- Soylu ve Bahçeli hedef almıştı: Oğuzhan Uğur'dan yanıt
- Haksızlık karşısında deliren 3 burç!
- Ünlü şarkıcı Fettah Can'ın acı günü
- 'Açık ve net söylüyorum...'