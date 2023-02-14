Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama: 'Kafamı 2 kez tavana çarptım'

Hatay’dan Pazarcık’a giderken trafik kazası geçiren AHBAP'ın kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Levent, "Kemer takmamıştım, kafamı 2 kez tavana çarptım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:03
Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk açıklama: 'Kafamı 2 kez tavana çarptım'
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmalarını ilk günden bu yana sürdüren AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Levent, kazanın ardından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. "Kaslarda biraz zedelenme var" diyen ve kafasını 2 kez tavana çarptığını belirten Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."


Haluk Levent kaza AHBAP Ahbap Derneği

İlgili Haberler

Son Dakika: Haluk Levent kaza geçirdi

Son Dakika: Haluk Levent kaza geçirdi
Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt

Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt
Haluk Levent'ten 'konteyner kent' açıklaması: 'Altyapı bitmek üzere'

Haluk Levent'ten 'konteyner kent' açıklaması: 'Altyapı bitmek üzere'

En Çok Okunan Haberler