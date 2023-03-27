Afete gönüllü gitti mağdur edildi
Ankara’daki bir aile sağlık merkezinde (ASM) sözleşmeli olarak görev yapan hekim, depremlerin ardından bölgede görev yapmak isteyince yıllık izin kâğıdı imzalatılarak “görevlendirme belgesinin sonradan gönderileceği” söylendi.
9 Şubat’ta AFAD’la afet bölgesine giden hekime 15 Şubat’ta bölgede görev yaptığına ilişkin valilik onaylı AFAD belgesi gönderildi. 18 Şubat’ta döndüğünde gönüllü belgesini çalıştığı birime götürerek yıllık izninin görevlendirmeye çevrilmesini isteyen hekim, “Aile hekimliğinde görevli izinli diye bir şey yok” denilerek geri çevrildi ve yıllık izni de iptal edildi.
Duruma itiraz eden hekim, “Kaybettiğim haklarım üzerinden bir savaşa girmek yaptığım iyiliğe gölge düşürür diye düşünüyorum. Utanıyorum” dedi.
Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Yaşar, yaşananlara ilişkin “Bölgeye giden hekimlerle ilgili organizasyonsuzluk var. Sağlık çalışanları mağdur oluyor. ‘Niye geldiniz? denilip geri yollanan hekimler var” ifadelerini kullandı.
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