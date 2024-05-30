Afete müdahalede ‘bütçe’ riski

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra kamuoyunda eleştiri konusu olan AFAD’ın gelecek dört yılda yapmayı hedeflediği uygulamaları açıkladığı stratejik planında pek çok hedef için “bütçe yetersizliği” riskine yer verildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00
Afete müdahalede ‘bütçe’ riski
Abone Ol google-news

Kurum planında “Deprem çalışmaları konusunda bölgesel bir merkez olmak” hedefi için “bütçe taleplerinin karşılanmadığını veya kur farkı nedeniyle karşılanan taleplerin eksik kaldığını” kaydetti. Kurum, “ulusal bütünleşik erken uyarı sistemini kurulması, afet risk belirleme ve önleme çalışmalarının artırılması, lojistik depo sayısının çoğaltılması, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi” gibi hedefleri için “bütçe yetersizliği riski” olduğunu belirtti.

Kurumun “afet ve acil durumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmadığı” belirtilirken bazı görev, yetki ve sorumlulukların net olmadığı da söylendi. Ayrıca afetlerde görevlendirilen personele “hak ettiği maddi/manevi desteğin verilmediği” de vurgulandı.


acil durum haberleri afet haberleri Acil haberleri

İlgili Haberler

AFAD'ın sarı alarmı ne anlama geliyor? Sarı kod nedir?

AFAD'ın sarı alarmı ne anlama geliyor? Sarı kod nedir?
AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor

AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor
AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı: Konteyner ve çadır gönderildi

AFAD'dan Hakkari'de deprem hazırlığı: Konteyner ve çadır gönderildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek

Türkiye'yi sarsan Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Dosyalar birleştirilecek
Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…

Fitch’ten enflasyon tahmini: Yıl sonunda o rakama ulaşacak…
Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!
Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Özlem Kumrular yaşamını yitirdi
Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!

Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!
13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!

13 milyar dolarlık 'Kıyamet Günü' uçağı inşa ediliyor!
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki