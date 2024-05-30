Afete müdahalede ‘bütçe’ riski

Yayınlanma: 30.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.05.2024 - 04:00

Kurum planında “Deprem çalışmaları konusunda bölgesel bir merkez olmak” hedefi için “bütçe taleplerinin karşılanmadığını veya kur farkı nedeniyle karşılanan taleplerin eksik kaldığını” kaydetti. Kurum, “ulusal bütünleşik erken uyarı sistemini kurulması, afet risk belirleme ve önleme çalışmalarının artırılması, lojistik depo sayısının çoğaltılması, müdahale kapasitesinin geliştirilmesi” gibi hedefleri için “bütçe yetersizliği riski” olduğunu belirtti.

Kurumun “afet ve acil durumlarda personele yönelik eylem planı ve insan kaynakları yönetim sisteminin olmadığı” belirtilirken bazı görev, yetki ve sorumlulukların net olmadığı da söylendi. Ayrıca afetlerde görevlendirilen personele “hak ettiği maddi/manevi desteğin verilmediği” de vurgulandı.

