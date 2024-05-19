AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor

AFAD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'den 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 21:45
AFAD duyurdu: Türkiye'den İran'a arama kurtarma ekibi gidiyor
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T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin içinde olduğu helikopteri arama çalışmaları için 32 dağcı ve 6 aracın yola çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, İran-Nahçıvan sınırında İran Cumhurbaşkanı Sn.İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin kaza yaptığı bilgisi alınmıştır.

İran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Ülkemizden gece görüşlü arama kurtarma helikopteri talep etmiştir.

"YOLA ÇIKMIŞTIR"

Van ve Erzurum AFAD il müdürlüklerimizden 32 dağcı arama kurtarma personeli ile 6 araç bölgeye intikal etmek üzere yola çıkmıştır.

Ayrıca Ankara, Diyarbakır ve Konya’dan 15'er kişilik dağcı arama kurtarma personelimiz teyakkuz halindedir.

Gelişmeleri takip ediyoruz."


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