Afgan madenci davası: Reddi hâkim talebine ret

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Afganistan uyruklu işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin, 2023 yılında yanmış cesedinin bulunmasına ilişkin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın beşinci duruşması dün görüldü.

Nourtani’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, beyanların tutanaklara yanlış geçirildiğini öne sürerek SEGBİS kaydının açılmasını istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti. Şeker, bunun üzerine yargılamanın adil yürütülmediğini öne sürerek reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme, avukat Şeker’in bu talebini de reddetti.

Duruşmada, Nourtani’nin kaçak olarak çalıştırıldığı maden ocağının sahipleri eski MHP Gelik Belde Başkanı Hakan Körnöş ile Enver Gideroğlu’nun da olduğu üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 11 Nisan’a erteledi.

‘4 ÇOCUĞU YETİM BIRAKTILAR’

Duruşmadan sonra adliye öninde konuşan Nourtani’nin eşi, mahkeme sürecine tepki göstererek “Her itirazda reddediliyoruz. Hayvanı bile öldüren, yakan yargılanıyor. Bir insanı öldürdüler, dört çocuğu yetim bıraktılar. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Keşke benim kocam yaşasaydı da hapiste olsaydı” dedi.