Afganistan'dan Türkiye'ye gelmişti: 'Tecavüzcü' iddiasının odağında

22 Şubat 2022 Salı, 17:46

Afganistan'da "savaş lordu” olarak da tanınan mafya lideri Allah Gul Mujahid’in, 1990’lı yıllarda eski Afganistan Başbakanı Gulbeddin Hikmetyar ile çalıştığı ve 2000’lerin başında da eski Başbakan Hamid Karzai döneminde Afganistan’da 2 dönem meclis üyesi olduğu bilinmekte.

TALİBAN SERBEST BIRAKTI

Mujahid, 2021 yılı Eylül ayı sonunda Afganistan’da Taliban tarafından gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Taliban ayrıca eski meclis üyesinin, gözaltına aldığı Mujahid’in kamyonetin üstünde ve yanında Taliban milislerinin olduğu bir fotoğraf paylamıştı.

Bir Afgan haber sitesinin haberine göre, Mujahid’in serbest bırakılmasına ilişkin “yeğeni Rahimullah Mujahid’in, Taliban'ın yanlış bilgilere dayanarak amcasının evini kuşattığını söylediği ve sorunun çözülerek Mujahid'in evinde olduğu” yazıldı.

“ÇOCUKLARA TECAVÜZ ETTİ” İDDİASI

Taliban, Mujahid’in telefonundan ele geçirdiği öne sürülen ve Mujahid’in küçük çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu sırada çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mujahid’in serbest bırakılmasının ardından, iddiaya göre İran üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenildi. Türkiye’ye gelen Mujahid’in, burada yakın çevresi ile çekilmiş birçok fotoğrafı da ortaya çıktı.

Afganistan’da çocuklara cinsel saldırı, cinayet, uyuşturucu ticareti, gasp gibi birçok suç işlediği öne sürülen Mujahid ve ekibinin, milyonlarca dolarla Türkiye’ye geldiği bildirildi.

TÜRK VATANDAŞI OLABİLİR

Türkiye’de kara para aklayacağı iddia edilen Mujahid ve çevresindeki çok sayıda Afgan göçmeni, AKP hükümetinin 2018 yılında değiştirdiği “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği” ile 250 bin dolarlık yatırım karşılığında Türkiye Cumhuriyet vatandaşlığı alınabilmekte.

"TÜRKİYE’DE KARA PARA AKLANIYOR"

Afganistan’ın tanınan isimlerinden Allah Gul Mujahid’in Tacik asıllı olduğu ve Afganistan’ın dışında, Orta Asya’dan da tartışmalı isimlerle birlikte hareket edip Türkiye üzerinden kara para akladığı da iddia edildi.

BEYLİKDÜZÜ’NDE GENÇLERİ İZLİYOR

Konuya ilişkin Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında paylaştığı videoda,“Parası olan mafya, sapık, soyguncu, uyuşturucu kaçakçısı, çocuk tecavüzcüsü 250 bin dolar veren herkes Türkiye’de vatandaşlık alıyor. İşte bir örnek; çocuk tecavüzcüsü Afgan mafya lideri” dediği Mujahid’in Beylikdüzü’nde lüks bir sitede oturduğu ve sitenin alt katındaki spor salonunda genç erkek çocuklarını izlediğini söyledi.





Özdağ ayrıca, Mujahid’in Taliban tarafından serbest bırakılmasına ilişkin “Taliban’a rüşvet verdi” ifadelerini kullandı.