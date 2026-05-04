Afyonkarahisar'da 11 ilçede eğitime 'kar' engeli: Ulaşımda aksamalar yaşandı

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle şehirler arası yollarda trafik durma noktasına geldi. Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara yollarının yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Afyonkarahisar Valiliği kararıyla yoğun kar yağışı sonrası Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat genelinde eğitim-öğretime bugün ara verildi. Ayrıca Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören ilçeleriyle merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerinde de taşımalı eğitimle 1 gün ara verildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek riskler göz önünde bulundurularak, Sandıklı, Sinanpaşa ve Bayat ilçe genelinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Bolvadin, Şuhut, Çobanlar, İscehisar, Sultandağı, Başmakçı, İhsaniye ve Kızılören (Cerit Yaylası) ilçelerimizde taşımalı eğitim kapsamında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Merkeze bağlı Büyükkalecik ve Anıtkaya köylerimizde bulunan okullara taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile bu merkezlerden Afyonkarahisar il merkezine devam eden ortaöğretim öğrencileri için de eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Afyonkarahisar il merkezi, Dinar, Emirdağ, Evciler, Dazkırı, Hocalar ve Çay ilçelerimizde ise eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ayrıca, eğitim-öğretime ilçe genelinde ara verilen ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır" denildi.

Diğer taraftan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara devlet yollarının etkili olan yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 3 Mayıs saat 23.00 itibarıyla TIR ve çekici türü araçların trafiğine kapatıldığını duyurdu.

ZİRAİ DON RİSKİ

Çay ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, yer yer kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası özellikle kiraz ve vişne üretiminin yapıldığı tarım alanlarında zirai don riski ortaya çıktı. Yetkililer üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Afyonkarahisar 5'inci Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün devam edecek yağışın salı günü etkisini kaybedeceği, çarşamba gününden itibaren de havanın ısınacağı belirtildi.

ÇİÇEK AÇAN MEYVE AĞAÇLARI KARLA KAPLANDI

Sandıklı ilçesinde ise dün saat 22.00 sıralarında başlayan yağmur, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Nisan ayında hava sıcaklıklarının artması dolayısıyla çiçek açan badem, kiraz, erik, vişne ve leylak gibi bazı ağaçlar da karla kaplandı. Kar birikintilerinin toplandığı çiçekler güzel manzaralar oluştururken, üreticiler ise don endişesi yaşadıklarını belirtti.