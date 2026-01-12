Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.01.2026 14:44:00
İHA
Afyonkarahisar’da yasa dışı bahis ve kumar sitesinin para nakillerini aracılık yaptığı tespit edilen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar kent merkezinde siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından düzenlenen "yasadışı bahis" operasyonuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplar ile ilgili yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, bunlara teşvik ya da aracılık edilmesi suçtur. Yasadışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ve oynamaya teşvik etmenin suç olduğunu ve ağır cezalarla karşılaşabileceğinizi unutmayın" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #afyonkarahisar #Yasadışı bahis