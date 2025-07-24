Afyonkarahisar, Karabük, İzmir… Türkiye alev alev yanıyor!

AFYONKARAHİSAR - ALEVLER DAĞLARDAN TARIM ALANLARINA İNDİ

Eskişehir’de başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova ile Alanlı köyleri arasındaki ormanlık alana yayılan yangın, üçüncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Dağların yüksek kesimlerine helikopterlerle müdahale edilirken, yamaçlardaki yangına orman işçileri ve itfaiye ekipleri, arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yön değiştiren alevler, tarım alanlarına kadar yaklaştı. Kozalak patlamaları nedeniyle tarım alanlarının bir kısmı da alevlere teslim oldu.

Yoğun duman ve rüzgar, söndürme çalışmalarını zaman zaman zorlarken, ekipler, bölgedeki vatandaşları uzaklaşmaları için uyardı. 3 gündür aralıksız çalışan orman işçileri yemek ihtiyaçlarını arazözlerin üzerinde karşılıyor.

KARABÜK - 10 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangınları ikinci gününde devam ediyor. Safranbolu’nun Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde saat 14.42’de, Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi'nde ise saat 16.29’da başlayan yangınlara müdahale gece boyunca karadan sürdü.

Helikopterlerin gündüz destek verdiği bölgede duman yoğunluğu oldukça yüksek. Yangının yayıldığı alanlara takviye ekipler sevk edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 10 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığını açıkladı.

İZMİR - GAZİEMİR’DE HAVA VE KARA MÜCADELESİ

İzmir’in Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Saat 16.00 sıralarında çıkan yangına 4 uçak, 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozer sevk edildi.

Hava araçları, Sarnıç Göleti ve İzmir Körfezi’nden aldıkları suyla alevlere müdahale etti. Kara ekiplerinin de yoğun çabasıyla alevlerin büyük oranda kontrol altına alındığı bildirildi.