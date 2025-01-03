Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı! Tüm ürünler imha edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretimi yapan bir işletmede kuş gribi tespit edildi. Alınan numunelerin pozitif çıkması üzerine işletmenin faaliyetleri durdurulurken, tüm ürünler imha edildi.

Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı! Tüm ürünler imha edildi
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:47

Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, işletmenin çevresinde 3 kilometre yarıçapında koruma ve 10 kilometre yarıçapında gözetleme bölgesi oluşturdu. İlçe merkezindeki bazı mahalleler ile 15 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekipleri işletme çevresinde 24 saat güvenlik önlemi aldı. Tavuk, yumurta, yem ve gübre imha edilirken, ekipmanlar dezenfekte edildi. Karantina bölgesinde kanatlı hayvan ve ürünlerinin satışı veteriner gözetiminde yapılacak.

KARANTİNAYA ALINAN KÖYLER

Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu ve Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılmasına karar verildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kuş gribi

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