Afyonkarahisar'da kuş gribi alarmı! Tüm ürünler imha edildi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tavuk ve tavuk ürünleri üretimi yapan bir işletmede kuş gribi tespit edildi. Alınan numunelerin pozitif çıkması üzerine işletmenin faaliyetleri durdurulurken, tüm ürünler imha edildi.
Afyonkarahisar İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, işletmenin çevresinde 3 kilometre yarıçapında koruma ve 10 kilometre yarıçapında gözetleme bölgesi oluşturdu. İlçe merkezindeki bazı mahalleler ile 15 köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekipleri işletme çevresinde 24 saat güvenlik önlemi aldı. Tavuk, yumurta, yem ve gübre imha edilirken, ekipmanlar dezenfekte edildi. Karantina bölgesinde kanatlı hayvan ve ürünlerinin satışı veteriner gözetiminde yapılacak.
KARANTİNAYA ALINAN KÖYLER
Koçgazi, Reşadiye, Yayman, Celiloğlu, Örenkaya, Kusura, Gökçalan, Susuz, Karacaören, Selçik, Karkın, Bekteş, Dutağaç, Akin, Koçhisar, Gürsu ve Baştep köylerinde kanatlı hayvan ve kanatlı hayvan ürünlerinin satışının ikinci bir emre kadar veteriner hekim gözetiminde yapılmasına karar verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- Yargıtay üyesi bu sefer de Atatürk’e hakaret etti!
- Colani, Mazlum Abdi ile görüştü
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Erhan Afyoncu’nun talimatıyla çekilmiş!
- İptal kararına rağmen çalışma sürüyor
- Asgari ücret AKP’nin Suriye politikasını gölgede bıraktı
- Peş peşe transferler… Zuhal Olcay da kadroda!
- Meclis'teki cenaze töreninde gergin anlar