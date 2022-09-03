Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin karayolu, Topçular mevkisinde meydana geldi. Bolvadin istikametinden Emirdağ yönüne gitmekte olan Ali D. (60) yönetimindeki 26 FT 246 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede sürücü Ali D. ile otomobilde bulunan Mevlüt G.'nin (43) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilden çıkarılan cenazeler, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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